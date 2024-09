Analisten vallen in katzwijm voor Rode Duivel: "Een groot wonder is hij"

De Rode Duivels wonnen hun eerste wedstrijd in de Nations League met 3-1 van Israël. Daardoor hebben ze een eerste goede zaak gedaan in de strijd om de top-2 en de kwartfinales in de Nations League. Met Julien Duranville maakte ook een invaller indruk.

Julien Duranville viel een dik kwartier voor tijd in voor de Rode Duivels tegen Israël. Daardoor maakte hij zijn officieel debuut bij de A-ploeg en verzamelde hij zijn eerste cap.

En in het kwartier maakte hij ook meteen indruk voor de Belgische nationale ploeg. Ook de analisten hadden heel wat over hem te vertellen.

© photonews

De 18-jarige Brusselaar vertrok in de winterstop van 2023 richting Borussia Dortmund. "Dat leek toen veel te vroeg", aldus Nicolas Lombaerts in zijn analyse bij VTM na de wedstrijd tegen Israël. "Maar hij deed het heel erg goed."

Aangename kennismaking

"Het was een aangename kennismaking. Hij heeft de snelheid en is echt pijlsnel. Hij heeft ook goede dribbels in huis. Hopelijk kan hij zonder blessure blijven."

Ook Jan Mulder was lyrisch: "Het is een groot wonder toch. Die Duranville had ik nog nooit zien spelen, maar dat is echt een bijzondere speler hoor." Benieuwd wat de jongeling de komende weken en maanden kan laten zien bij Borussia Dortmund. Speelminuten krijgen zal de volgende stap worden.