KAS Eupen niet zonder moeite voorbij Oostende, deze pittige derby's staan nog allemaal op het programma in Croky Cup

De 1/32ste finales van de Beker van België begonnen op vrijdagavond met een duel tussen Diksmuide-Oostende en KAS Eupen. Er staan verschillende mooie wedstrijden staan op het programma en het doel is voor elk team duidelijk: een duel afdwingen tegen een JPL-team.

De 1/32ste finales van de Beker van België, de laatste voorronde voordat de D1A-teams instromen, begonnen op vrijdagavond met een duel tussen Diksmuide Oostende (dat is het voormalige KV Oostende dat nu in D3 VFV speelt) en AS Eupen.

KAS Eupen haalde het uiteindelijk, maar had het zeker niet onder de markt. Couckuyt zette de kustploeg op voorsprong, maar via Nuhu, Emond en Pantovic kantelde de match compleet. Uiteindelijk werd het 2-3 voor Eupen.

Eupen eerste ploeg in volgende ronde

De affiche van deze zesde ronde vanuit Waals standpunt is de derby tussen RAEC Bergen en RAAL La Louvière, twee ambitieuze traditieclubs in respectievelijk de D1 ACFF en de Challenger Pro League.

Met Ninove tegen Lokeren-Temse staat er ook in Oost-Vlaanderen een pittig duel op het programma, terwijl de derby tussen Sparta Petegem en Zulte Waregem ook zeer interessant kan worden voor de supporters en ook Lierse - Houtvenne en Lommel - Bilzen kunnen zeker interessante derby's worden.

Bekijk de affiches van de zesde ronde van de Beker van België. De winnaars mogen het opnemen tegen de zestien teams uit de Jupiler Pro League.

Vrijdag:

Diksmuide Oostende (D3 VFV) - AS Eupen (D1B) 2-3

Zaterdag:

Ninove (D1 VFV) - Lokeren (D1B)

Dessel (D1 VFV) - Beveren (D1B)

Patro Eisden (D1B) - Binche (D1 ACFF)

RAEC Mons (D1 ACFF) - RAAL (D1B)

RWDM (D1B) - Aywaille (D2 ACFF)

Tubize-Braine (D1 ACFF) - Francs-Borains (D1B)

Zondag:

Sparta Petegem (D2 VFV) - Zulte-Waregem (D1B)

Lyra-Lierse Berlaar (D1 VFV) - Meux (D2 ACFF)

SK Lierse (D1B) - Houtvenne (D2 VFV)

Knokke (D1 VFV) - Olympic Charleroi (D1 ACFF)

SK Lommel (D1B) - Belisia Bilzen (D1 VFV)

RFC Liège (D1B) - Elsaute (D3 ACFF)

Thes Sport (D1 VFV) - RFC Seraing (D1B)

Rochefort (D1 ACFF) - Hamme (D3 VFV)