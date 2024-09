OFFICIEEL: KV Kortrijk leent overbodige speler uit aan Challenger Pro League-team

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Djiby Seck wordt door KV Kortrijk tot het einde van het seizoen verhuurd aan Lokeren-Temse, dat uitkomt in de Challenger Pro League.

Seck kwam vorige zomer vanuit Senegal naar ons land. In België wil de Senegalees zich vooral bewijzen.

De jonge speler hoopt dat hij ooit op de Afrika Cup zal staan. Bij Lokeren-Temse wil hij alvast veel speelminuten maken.

Bij KVK dat vocht tegen de degradatie kon de 20-jarige linksbuiten zich nooit bewijzen. In zeven wedstrijden wist hij slechts één keer te scoren.

Vorig seizoen scoorde hij nog een belangrijk doelpunt in Jan Breydel. In de laatste minuut van de wedstrijd maakte hij de cruciale gelijkmaker tegen Club Brugge, wat een belangrijk punt betekende in de strijd tegen degradatie.

Volgens Transfermarkt is zijn waarde 150.000 euro. Hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Lokeren-Temse.