Imke Courtois heeft sterke twijfels bij Rode Duivels: "Zou hem niet als eerste op wedstrijdblad zetten"

De Rode Duivels staan maandag voor een grote test. In de tweede wedstrijd van de Nations League is Frankrijk dan de tegenstander.

Het wordt een totaal ander verhaal dan afgelopen vrijdag tegen Israël. Na de lege tribunes van Debrecen volgt wellicht de heksenketel van Lyon.

Imke Courtois is het teleurstellende EK van de Rode Duivels nog niet vergeten en nu al is Frankrijk opnieuw de tegenstander voor bondscoach Domenico Tedesco. Het is uitkijken wie hij allemaal het veld opjaagt.

“Ik zou in elk geval wel opnieuw voor De Cuyper als linksback gaan en Theate centraal houden. Al voel je dat De Cuyper-Doku links nog geen geoliede machine is. Doku zou meer ruimte voor De Cuyper moeten maken. Dat komt hopelijk wel”, vertelt Courtois in De Zondag.

Over de nieuwe verdediging is de analiste bijzonder positief. “Daar heb ik toch vertrouwen in, ja. Ik heb misschien alleen nog wat twijfels over Faes, over zijn uitvoetballen dan. Verdedigend is hij sterk.”

Ook bij het middenveld zijn de nodige vraagtekens te plaatsen. Zo leed De Bruyne in de eerste helft ontzettend vaak balverlies. En ook over Onana is Courtois niet bepaald positief.

“Hij heeft een bijzonder profiel natuurlijk, groot en fysiek sterk, waardoor hij in de basis hoort. Maar ik zou hem toch niet als eerste op het wedstrijdblad zetten. Al zeker niet als Lavia fit is. Frankrijk wordt alvast een nieuwe test. Voor de hele ploeg, ook voor Tedesco.”