"Probeer dat geen seconde!": Vincent Kompany heeft heel wat te zeggen na kritiek op RSC Anderlecht

RSC Anderlecht staat met 11 op 15 op kop in de Jupiler Pro League én wist zich te plaatsen voor de 'League Phase' van de Europa League. De manier waarop laat echter voorlopig nog wat te wensen over volgens de supporters.

Heel wat supporters willen veel meer dan wat ze op dit moment te zien krijgen. De resultaten vallen weliswaar heel goed mee, maar het voetbal is bijwijlen abominabel en paars-wit kwam al een paar keer erg goed weg.

Dat ze een punt pakten tegen Union SG is een half mirakel, maar het gebeurde wel. De supporters willen vooral het goede voetbal terugzien, want ook vorig seizoen werden ze onder Brian Riemer zelden verwend.

© photonews

Vincent Kompany was nog niet zo lang geleden ook nog even coach bij RSC Anderlecht, maar nu is hij oefenmeester bij Bayern München. Ook hij heeft zich uitgelaten over de kritiek.

Niets negatiefs zeggen

"Ik ben een positieve supporter en zal dat altijd zijn. Probeer me geen seconde iets negatiefs te laten zeggen over Anderlecht", zei hij aan La Dernière Heure. "Probeer dat niet."

"Of paars-wit nu kampioen wordt of voorlaatste? Ik blijf de grootste supporter. Anderlecht blijft de club van mijn hart, ik blijf ze op de voet volgen. Ik heb nog altijd mauve bloed."