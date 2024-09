Peter Vandenbempt weet wat Rode Duivels moeten doen tegen Frankrijk: "België heeft er nood aan"

De Rode Duivels nemen het maandagavond op tegen Frankrijk in de Nations League. België kan hier revanche nemen voor de uitschakeling op het EK tegen de Zuiderburen. Peter Vandenbempt weet dat ze vooral nood hebben aan een overtuigende prestatie.

De Rode Duivels beleefden deze zomer niet het EK waarop gehoopt werd. Na een lastige groepsfase gingen ze er tegen Frankrijk uit de in de knock-out fase, vroeger dan verwacht.

"De coach en de spelers willen graag een streep trekken onder dat mislukte EK", begint hij Vandenbempt volgens Sporza. "Daar zijn een aantal zaken voor nodig: een zege tegen Israël en tekenen van beterschap, van een België dat weer wil voetballen zoals de eerste maanden onder Domenico Tedesco."

Tegen Israël werden de drie punten wel gepakt, maar echt overtuigend was het nog niet. "Het was vrijdag verre van perfect en het was niet allemaal geweldig, maar er was beterschap. Maar België heeft nood aan een overtuigende prestatie tegen Frankrijk", gaat hij verder.

Op het EK paste Tedesco zich aan aan de Fransen. We zullen snel weten of hij deze keer wel uitgaat van de eigen sterkte. "De Belgen moeten laten zien dat ze geleerd hebben, zoals Tedesco zegt, uit de nederlaag tegen Frankrijk. Ze moeten weer met lef en zelfvertrouwen voetballen en ze moeten individueel en collectief beter verdedigen."

"Als dat ook gekoppeld kan worden aan een mooi resultaat tegen toch de boeman van de nationale ploeg, dan zou dat geweldig zijn. Zo heb ik geleerd dat het vandaag dag op dag 43 jaar geleden is dat België nog eens kon winnen van Frankrijk in een officiële wedstrijd", besluit Vandenbempt met een pijnlijk feitje.