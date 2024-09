🎥 Mooie beelden: spelers van Tubize-Braine door het dolle heen als ze zien dat Anderlecht volgende tegenstander is in de Croky Cup

De spelers van Tubize-Braine hebben gezien dat hun dromen werkelijkheid kunnen worden.De club neemt het in de Croky Cup op tegen Anderlecht en hun reactie op het moment van de loting zegt alles!

Het zal geen derby zijn, maar Tubize-Braine en RSC Anderlecht liggen geografisch nog steeds vrij dicht bij elkaar. Het zullen ook speciale herenigingen zijn voor de broers Hazard.

Thorgan Hazard zette zijn eerste stappen bij de club Braine, die fuseerde met Tubize, net als Eden Hazard die onlangs nog het shirt van Tubize-Braine droeg in een vriendschappelijke wedstrijd.

Beter nog: Ethan Hazard is nog steeds bij Tubize-Braine, ook al speelt hij alleen in het reserve-elftal. Kortom: we kunnen de hele Hazard-familie verwachten in de tribunes van het Edmond Leburton-stadion eind oktober.

En voor Tubize-Braine, een club uit Eerste Nationale, is dit al een van de hoogtepunten van het jaar. Door zich te kwalificeren voor de 16e finales, hoopte de hele club natuurlijk op een grote ploeg.

Blijkbaar waren de spelers bijzonder blij om te zien dat RSCA hun volgende tegenstander zal worden, als we de reactie mogen geloven die werd opgevangen door de camera's van de club tijdens de loting.