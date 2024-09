Club Brugge heeft plots opnieuw een probleem met ex-speler Standard en OH Leuven

De transfermarkt in België is ondertussen al van 6 september dicht, maar in diverse andere landen is de transfermercato wél nog open. Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, Griekenland, Rusland en Mexico zijn bij de nog geopende landen.

En dus was de vraag of Club Brugge nog ergens een deal zou kunnen maken voor Kamal Sowah, aangezien een oplossing al langer dan vandaag werd gevraagd. Een weekje geleden leek er alsnog een deal gevonden.

❌🇲🇽 Kamal Sowah said « NO » to FC Juárez! Despite a 2 years contract + a further optional season fixed at $500K net per year and the fact #ClubBrugge was ready to accept the bid, the Ghanian striker rejected the opportunity to #LigaBBVAMX. What will happen with the future of… https://t.co/CTrrKbxchl pic.twitter.com/Ka04exmyb7