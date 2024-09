Club Brugge laat zich niet onder druk zetten en geeft Turken stevig antwoord

Bij Club Brugge liep er deze week nog interesse binnen voor Raphael Onyedika. De verdedigende middenvelder - onder Nicky Hayen onbetwist titularis - kon naar Galatasaray en had daar ook oren naar.

Club Brugge had daar echter een duidelijk antwoord op. Ze hadden hun mercato een tijdje geleden al afgesloten en de kern was rond. Er mocht niemand meer weg en er ging niemand meer bijkomen. Dat laatste ook omdat na vorige woensdag geen wijzigingen aan de Europese lijst meer mogelijk waren.

Ze waren zich al aan het voorbereiden op Kortrijk en Borussia Dortmund toen er nog belangstelling voor Onyedika bleek. De Nigeriaanse middenvelder zou er wel interesse in gehad hebben, maar Club maakte meteen een eind aan zijn dromen.

Een transfer is immers onbespreekbaar. De Belgische landskampioen kan geen vervanger meer aantrekken omdat de transfermarkt in België al gesloten is.

Met de start van de Champions League voor de deur wil Club Brugge absoluut geen belangrijke spelers laten gaan. Onyedika blijft daarom waarschijnlijk tot januari bij de club.

Als hij zijn goede vorm kan behouden, wordt er verwacht dat er in de winter opnieuw interesse zal zijn in zijn diensten. Onyedika houdt momenteel Ardon Jashari op de bank. En daar betaalden ze toch zo'n 6 miljoen euro voor.