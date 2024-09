Hans Vanaken onthult zelf de reden waarom hij niet meer opgeroepen wordt voor de Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hans Vanaken staat niet meer in het boekje van Domenico Tedesco, zoveel is zeker. De draaischijf van Club Brugge wordt niet meer opgeroepen en hij weet zelf ook waarom. De speelstijl van de bondscoach is niet op zijn lijf geschreven, meent hij.

Tedesco wil hoge intensiteit zien en spelers die veel lopen. "Dat zal er wel mee te maken hebben. Hij komt uit de Red Bull-school. Al hun ploegen hebben dezelfde stijl: spelers moeten grote afstanden kunnen afleggen met hoge intensiteit", vertelt Vanaken in HUMO.

"Als een trainer dat belangrijk vindt, moet ik niet verbaasd zijn dat ik niet in zijn plannen pas. In mijn ogen gaat het nog altijd om wat je doet met de bal. Dat lijkt tegenwoordig niet genoeg meer. Je moet in de eerste plaats goed kunnen lopen, véél kunnen lopen, en met een hoge intensiteit. Pas daarna moet je ook goed kunnen voetballen."

Goed voetballen kan Vanaken nog altijd. "In een wedstrijd let ik er altijd op wie goed is met de bal. Ik kijk niet naar hoeveel kilometer iemand heeft afgelegd. Terwijl het almaar meer om zulke data draait. Die zullen wel íéts zeggen, maar niet het belangrijkste. Ik oordeel op basis van wat ik zie."

De kapitein van blauw-zwart is ook niet gebaat bij veel lopen. "Je kunt iemands speelstijl er nooit uit halen. Bij Lommel moest ik soms bij de fysiektrainer komen omdat mijn hartslag niet hoog genoeg was. Ik kwam niet vaak genoeg in de rode zones."

"Dat is nog altijd zo: het is mijn manier van trainen. Ik ga niet lopen om te lopen. Liever één kilometer lopen en elke bal juist spelen dan twee kilometer lopen en de ene bal na de andere bal verliezen."