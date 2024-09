Hoe serieus zijn de woorden? Kevin De Bruyne denkt al eventjes aan internationaal pensioen en... enige die hem kan overtuigen om door te gaan is héél binnenkort ook weg

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De toekomst van Kevin De Bruyne bij de Rode Duivels is onzeker. Het is de aanvoerder zelf die voor de heisa heeft gezorgd. Maar hoe serieus zijn de uitspraken? En wie kan hem tegenhouden als hij echt wil stoppen?

Ik stop

Twee simpele woorden, één zinnetje. Kylian Mbappé en Frank Vercauteren waren de heren die de woorden uit de mond van Kevin De Bruyne hebben gehoord.

Sinds maandagavond is de toekomst van De Bruyne bij de Rode Duivels plots onzeker. De aanvoerder deed er achteraf nog een schepje bij. Ook de ploegmaats gingen onder de bus.

Maar hoe serieus moeten we de woorden van De Bruyne nemen? Denkt hij er echt over om te stoppen als international? En wie kan hem tegenhouden.

Het antwoord op die laatste vraag lijkt hét probleem. Enkel Vercauteren lijkt bij machte om de middenvelder van Manchester City te overtuigen, maar... de technisch directeur heeft zijn C4 eigenlijk al gekregen...

Is het afscheid van Kevin De Bruyne (al eventjes) héél dichtbij?

De Bruyne denkt wel degelijk na over een pensioen als international. KDB oppert al jarenlang dat de kalender véél te druk is. Bovendien beseft de middenvelder dat hij in het shirt van de Rode Duivels niets meer zal winnen. Bij Manchester City daarentegen...