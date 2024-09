Yves Vanderhaeghe ziet ook andere opportuniteiten dan clubtrainer worden: "Waarom niet?"

Tien maanden zit Yves Vanderhaeghe ondertussen zonder werk. Het kriebelt stevig om opnieuw aan de slag te gaan.

Yves Vanderhaeghe werd eind vorig jaar ontslagen in Saoedi-Arabië. De kans dat hij deze zomer al bij een nieuwe club aan de slag zou gaan schatte hij zelf heel erg klein in en dat kwam er ook niet van.

Het is dan ook uitkijken wat er de komende weken gebeurt. Een ontslagen trainer opvolgen in september of oktober lijkt het meest voor de hand liggende scenario te worden voor Vanderhaeghe. Hij staat zelf in ieder geval open voor een nieuw avontuur.

“Ach, vanochtend kreeg ik nog een telefoontje van een manager voor een club in Afrika, maar het klonk niet meteen aantrekkelijk”, vertelt hij op kw.be. “Er is ook een manager die beweert dat mijn naam intussen al bij een club in Saoedi-Arabië is gevallen.”

Yves Vanderhaeghe staat open voor nieuwe job

Die manager vertelde Vanderhaeghe dat hij zijn reputatie zou opvijzelen. “Komaan, ik kan er toch geen slechte naam hebben: van de 12 matchen die ik er coach was, hebben we er acht gewonnen en twee keer gelijkgespeeld! Maar ach, het liefst ga ik toch weer aan de slag in eigen land.”

Toch houdt hij alle opties open, zelfs in het buitenland of in de Challenger Pro League, assistent worden of jeugdcoach bij de voetbalbond. “Waarom niet?”

Het is zelfs een beetje vreemd dat hij nog niet, zoals veel andere trainers die ontslagen werden of gestopt zijn, niet aan de slag is als analist. Zou je de zenders moeten vragen”, klinkt het kort. “Ik bekijk véél wedstrijden, op televisie dan wel. Ik hou nog steeds mijn notities bij.”