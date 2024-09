De tijd blijft tikken: hoe Arnaud Bodart in een onmogelijke situatie terechtkwam bij Standard

De minuten en uren tikken voorbij, en Arnaud Bodart is nog steeds bij Standard. Een hallucinante situatie, waarin iedereen een beetje schuldig is.

Steeds meer gaan we richting de situatie die iedereen vreesde. Binnen enkele dagen zullen alle landen waar Arnaud Bodart nog zou kunnen spelen in het seizoen 2024-2025 hun zomerse transferperiode hebben afgesloten, en de Standard-doelman heeft nog geen oplossing gevonden.

Afgelopen woensdag werd Trabzonspor genoemd. Bodart, zonder vaste makelaar, heeft een vertegenwoordiger gevonden om een club voor hem te vinden, en de Turkse eerste divisie is een van de laatste opties. Maar uiteindelijk ging de deal niet door.

Aanstaande vrijdag, op 13 september, sluit de Turkse transfermarkt, evenals de Servische markt (die natuurlijk veel minder van belang is voor Arnaud Bodart). De tijd dringt en men denkt zelfs dat de situatie wanhopig is: hoe zijn we hier beland?

Arnaud Bodart, niet naar Strasbourg, niet naar Roma...

De wens van Arnaud Bodart om elders te spelen dateert niet van gisteren. We schreven afgelopen zomer al dat de speler een deel van de voorbereiding had gemist, officieel vanwege een kleine blessure: Bodart wilde destijds Standard al verlaten.

Het kwam er niet van en dat was voor iedereen in orde - Arnaud Bodart had nog twee jaar contract, Mathieu Epolo was er niet klaar voor. Zes maanden later diende zich een bijna ideale optie aan: in de laatste uren van de winterse transfermarkt vertrok Matz Sels bij Strasbourg, dat in Bodart een perfecte last-minute vervanger zag. Te laat: de deal kon niet doorgaan.

Daarna was het duidelijk dat Standard hem deze zomer wilde lozen... Nummer 16 wil niet een van zijn grootste handelswaarden voor een prikkie wegdoen, Arnaud Bodart wil niet zomaar ergens tekenen, en Ivan Leko was heel duidelijk: Mathieu Epolo wordt zijn nummer 1, om niet halverwege de voorbereiding of het seizoen alles overhoop te halen.

Er was wel het gerucht dat Bodart naar AS Roma zou trekken. Het leek wild, te mooi om waar te zijn. De realiteit was natuurlijk dat Roma een lange lijst had van mogelijke nummer 2-opties voor Mile Svilar. Arnaud Bodart zou een geloofwaardige keuze zijn geweest, maar niet tegen de prijs die Standard vroeg. Zo kwamen ze zelfs niet in de buurt van een akkoord.

... en niet naar Union Saint-Gilloise

Vervolgens was er de vreemde ruildeal waar in de zomer over gesproken werd: Arnaud Bodart naar... Union Saint-Gilloise, en Anthony Moris die terug zou keren naar Standard als ruil. Een win-winsituatie? Niet in de ogen van Bodart, die heel duidelijk was: hij wil België verlaten en geen andere kleuren dragen dan die van de Rouches in de Jupiler Pro League.

En langzaam maar zeker gingen alle deuren een voor een dicht. Na een chaotisch seizoen in een club aan de rand van de afgrond, was de interesse in Arnaud Bodart niet zo groot als gedacht - zijn status als "Rode Duivel" deed er niets aan. Zijn zomer in het B-elftal heeft zijn kansen verder verkleind. Zijn vertegenwoordigers hebben niet lang meer om een onmogelijke situatie te redden. Na Turkije zullen alleen Israël of Azerbeidzjan nog als mogelijke bestemmingen overblijven. Of het B-elftal tot januari...