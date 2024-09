Hans Vanaken zit met totaal dezelfde droom als Thibaut Courtois in zijn hoofd

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels, het is een speciaal verhaal aan het worden. De rust die men predikte na het vertrek van Roberto Martinez is er helemaal niet gekomen.

Domenico Tedesco had zijn passage bij de Rode Duivels ongetwijfeld anders voorgesteld. Betere resultaten en geen conflicten met spelers waren ongetwijfeld de ingrediënten waarop de Duitser gehoopt had.

Ook voor Hans Vanaken is het verhaal van de Rode Duivels totaal anders gelopen dan wat hij er eigenlijk van verwacht had onder de nieuwe bondscoach na het WK in Qatar. Voor de eerste interlands, tegen Zweden en Duitsland, werd hij niet opgeroepen.

“Hij heeft me toen gebeld. Hij legde uit dat hij enkele nieuwe spelers zou oproepen. Het niveau van Club Brugge en mezelf was op dat moment wat minder, zei hij - het was de periode met Scott Parker. Maar, benadrukte hij, dat wilde niet zeggen dat het voorbij was”, zegt Vanaken aan HUMO.

Hans Vanaken hoopt op selectie voor Rode Duivels

Een correcte uitleg vond de kapitein van Club Brugge dat. Zijn play-offs waren goed, in juni belde Tedesco Vanaken op. “'Je bent er weer bij.' Dat was voor de EK-kwalificatiematchen tegen Oostenrijk en Estland. Ik heb geen minuut gespeeld. Toen wist ik: dit wordt het niet meer.”

Vanaken werd daarna niet meer opgeroepen. Hij kan dan alleen maar hopen dat hetgeen gebeurt waar ook Thibaut Courtois van droomt. Want Vanaken heeft de Rode Duivels nog niet uit zijn hoofd gezet.

“Zeker niet. Ik ben het type speler dat altijd iets kan toevoegen aan een ploeg. Maar onder deze coach wordt dat moeilijk”, besluit Vanaken.