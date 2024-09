Noah Sadiki loopt hoog op met ploegmaat: "Maar hij moet daarmee stoppen"

Union SG heeft het moeilijker dan de voorbije seizoenen. Noah Sadiki ziet het echter allemaal goed komen.

Union SG onderging in het tussenseizoen opnieuw een stevige metamorfose. Een nieuwe trainer en heel wat ingaande en uitgaande transfers maakten deel uit van de transferzomer.

De trein rolt wat moeilijker dan de voorbije jaren. De Brusselaars staan momenteel achtste, met 9 op 18 haalden ze precies de helft van de punten. Minder vlot dan de voorbije jaren, maar ook de concurrentie liet al aardig wat liggen.

Toch geloven ze bij Union SG dat het allemaal wel goed zal komen. Ook Noah Sadiki voelt zich helemaal thuis bij de club. Hij is vooral onder de indruk van ploegmaat Charles Vanhoutte.

“Hij is heel slim aan de bal en verliest ‘m bijna nooit. Wanneer we de bal verliezen, staat hij bijna onmiddellijk op exact de juiste plaats om die bal weer te veroveren”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Een speler die ook stevig onderschat wordt, zelfs al draait hij al een eindje mee. “Dat kan je wel zeggen, ja. Dat zijn zaken die het brede publiek wellicht niet opmerkt, vandaar misschien.”

Al verzamelt Vanhoutte ook gele kaarten. “Hij moet daarmee stoppen. ‘Stoppen, stoppen, stoppen’, zeg ik. Hij is nogal geëngageerd en gaat graag in duel dus dan loop je wel een risico qua kaarten natuurlijk. Maar goed, pak die duelkracht weg en het is een andere speler.”