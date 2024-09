Betonvoetbal? Standard-coach Ivan Leko reageert op speelwijze van zijn ploeg: "Wie me dat op 1 juli gezegd had, had ik niet geloofd"

Hoe win je matchen volgens het boekje van Ivan Leko? Je verdedigt met elf, loert op het minste foutje van de tegenstander en dan sla je ongenadig toe. Dat was tenminste het recept op Dender.

Standard kwam het grootste deel van de tweede helft amper over de middenlijn. Het leek een bewuste keuze om de bal aan Dender te laten en een ondoordringbare muur neer te zetten. Letterlijk, want zelfs de spitsen stonden drievierde van de tijd op de eigen helft.

Ivan Leko vraagt echter tijd om aan het aanvallende aspect te werken. Over zijn verdediging kan hij alvast tevreden zijn met vijf clean sheets in zeven matchen. "Ik ben gewoon heel gelukkig met de zege tegen een goede opponent. Dender is misschien een kleine naam, maar ik heb me echt geamuseerd als je hun eerste zes wedstrijden zag."

Momenteel zijn echter de punten het belangrijkste voor Leko. "Twee goals gescoord, vijf clean sheets... Weet je, we doen gewoon alles om te winnen. Later kan je over de details beginnen. Het is nog maar een begin. Ik ben blij dat onze kern nu helemaal rond is."

"We hebben nog 23 wedstrijden om onszelf goed voor te bereiden. Als iemand mij op 1 juli gezegd had dat we deze kern zouden hebben nu, zou ik hem niet geloofd hebben. Met dit team kunnen we meestrijden bovenaan."

Met Andi Zeqiri heeft hij er alvast een belangrijke pion bij. "Niemand sprak over Soufiane Bendjida, maar we zagen hem de eerste keer bij ons op training en we zeiden direct dat die jongen iets kan. Maar dat moet dan wel in een systeem met twee spitsen zijn. Dat zag je vandaag."

"Hij zette een penalty om en gaf een assist. Nu hebben we meer aanvallers en voel je direct dat er iets kan gebeuren. Die tweede goal was echt een spitsengoal, dat is ook de kwaliteit van Andi."