Anderlecht lag op de loer, maar plots moest het niet meer: hoe moet het nu verder met Jean Butez bij Antwerp?

Jean Butez is nog steeds een speler van Antwerp. Verrassend, aangezien de verwachting bij iedereen was dat hij deze zomer wel naar een andere club zou trekken. Hoe moet het nu verder met de doelman, die zijn plaats in doel kwijt is?

Jean Butez deed het afgelopen seizoenen bijzonder goed bij Antwerp. De doelman speelde zich flink in de kijker en het leek erop dat hij een stap hogerop zou gaan zetten.

Maar uiteindelijk gebeurde dat niet. Volgens Het Laatste Nieuws waren en Franse en Italiaanse clubs die kwamen informeren, maar tot een deal kwam het nooit. Ook Anderlecht liet zijn oog vallen op de Franse doelman.

Na het vertrek van Kasper Schmeichel was de club op zoek naar een vervanger, maar Colin Coosemans deed het erg goed waardoor die vervanger niet meer per se moest komen. Daar komt nog bij dat Butez zeker vijf miljoen euro moest opbrengen voor Antwerp.

Dus zit Jean Butez nog steeds bij The Great Old. Of hij er nog zal spelen blijft maar de vraag, want de club heeft het volle vertrouwen in Senne Lammens. Die doet het trouwens ook erg goed en werd al verkozen tot 'Player of the Month' bij Antwerp.

Nu is enkel de transfermark in Saudi-Arabië nog open, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Butez naar daar zou trekken. Volgens HLN wil Antwerp wel nog meewerken aan een transfer in januari.