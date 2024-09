Challenger Pro League-club kampt met financiële problemen en komt met belangrijke communicatie

KSMK Deinze staat gedeeld op de eerste plaats in de Challenger Pro League, maar heeft op dit moment andere zorgen. De Oost-Vlaamse club kampt met financiële problemen achter de schermen.

Deinze is sinds 2022 volledig eigendom van ACA Football Partners, een consortium uit Singapore dat ook Charlton Athletic en Torremolinos bezit.

Dit seizoen verloopt het sportief gezien tot nu toe redelijk goed, maar Deinze kampt met problemen achter de schermen. ACAFP heeft financiële problemen die de dagelijkse activiteiten van de club bemoeilijken.

KMSK Deinze heeft daarom besloten om hier openlijk over te communiceren via hun officiële website. "KMSK Deinze wil graag transparant communiceren over de huidige financiële situatie, de samenwerking met hoofdinvesteerder ACA Football Partners (ACAFP), en ingaan op recente externe verstoringen", staat er te lezen.

De club erkent dat ACAFP de afgelopen tijd onverwachte financiële problemen heeft ondervonden. "Ondanks deze financiële druk blijft KMSK Deinze nauw samenwerken met ACAFP om ervoor te zorgen dat de club blijft functioneren", verzekert Deinze.

"Hoewel sommige geruchten mogelijk verband houden met onze huidige financiële situatie en gelekte vertrouwelijke informatie, hebben ze alleen maar onnodige complicaties toegevoegd aan een al moeilijke interne situatie. We zien ons dus genoodzaakt juridische stappen te ondernemen om dit probleem op te lossen", besluit de club, die rust zoekt na de geruchten die zijn verspreid door "externe partijen".