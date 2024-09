Stijgt spanning bij Anderlecht? Dendoncker trekt meteen grote ogen, discussie tussen Fredberg en Vandenhaute

Ze moeten het bij Anderlecht nu toch stilaan beu zijn. Wouter Vandenhaute en Jesper Fredberg hebben kort na het puntenverlies tegen Westerlo al overleg gepleegd. Leander Dendoncker weet ook meteen in wat voor een situatie hij terechtkomt.

Het goede nieuws langs Anderlecht-zijde: het heeft veerkracht getoond en heeft nog altijd niet verloren. Dat neemt niet weg dat het al voor een derde keer slechts gelijkspeelde. En vooral: wat het standaardniveau zou moeten zijn, kan het niet lang genoeg aanhouden. In de zesde competitiewedstrijd zou je toch al verbetering mogen zien en daar is nog altijd geen sprake van.

De spanning over het niveau van de prestaties lijkt stilaan ook de bestuurskamer te bereiken. Na het laatste fluitsignaal konden Wouter Vandenhaute en Jesper Fredberg gespot worden in de catacomben tijdens een onderling overleg. Wat ze te zeggen hadden, weten we natuurlijk niet. Wel is het zo dat de gelaatsuitdrukkingen en handgebaren erop wijzen dat het geen vrolijk gesprek was.

Comeback Dendoncker lichtpuntje

Brian Riemer maakte op de persconferentie ook een vrij gespannen indruk. Het is duidelijk dat de nervositeit aan het stijgen is. Niet meteen de sfeer die je wil ervaren als pas aangetrokken speler. De comeback van Leander Dendoncker is nog een lichtpuntje bij Anderlecht, maar die weet zo meteen ook dat er veel werk op de plank ligt.

"We begonnen goed aan de eerste helft. Ik vond ons in het begin de betere ploeg, maar nog voor rust speelde Westerlo heel wat kansen bijeen", kon Dendoncker amper geloven dat het spelbeeld op zo'n korte tijd zo enorm kantelde. Dat is één van de grootste problemen bij Anderlecht: het gebrek aan constante in het spel.

Dendoncker ook kritisch voor zichzelf

"In de tweede helft hadden we het overwicht, maar dan nog slopen er te veel slordigheden in ons spel. Het moet nog veel beter. Of ik over mezelf tevreden ben? Ja en neen. Ik ben vrij kritisch voor mezelf. Er waren zowel goede als minder goede acties van mij. Ik ontbreek ook nog wat matchritme."