"Amateurvoetbal": Verschroeiende uithaal naar arbitrage in Challenger Pro League

Lierse SK verloor zaterdag met 3-0 van RWDM. Trainer Christophe Grégoire haalde na de wedstrijd bijzonder hard uit naar scheidsrechter De Couvreur.

Vier wedstrijden speelde Lierse SK dit seizoen al in de Challenger Pro League en twee keer had het scheidsrechter De Couvreur. Twee keer maakte die laatste geen goede beurt. De eerste helft leek alles mee te vallen.

Maar dan kwam de tweede gele kaart voor Pieter De Schrijver, achteraf het gespreksonderwerp bij uitstek. “Eén man bepaalt de rest van de match door een beslissing te nemen die niet te verdedigen valt”, zegt trainer Christophe Grégoire aan Gazet van Antwerpen.

“Onze vleugels werden afgeknipt door de scheidsrechter. Met een mannetje minder was het veel moeilijker om de snelheid van Ousmane Sow te vinden en kwam een sterk team als RWDM ook veel beter in zijn spel.”

Grégoire pleit dan ook dat het meer dan tijd is om de VAR binnen te halen in de Challenger Pro League. Dan zou volgens hem nooit een tweede keer geel gegeven zijn aan De Schrijver.

“We zijn nu vier speeldagen ver en ik heb al ontelbare foutieve beslissingen gezien in de Challenger Pro League. Ofwel zijn we een heuse profcompetitie en worden we serieus genomen, ofwel moeten we bij het amateurvoetbal ingedeeld worden. Maar op deze manier kunnen we niet verder.”