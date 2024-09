Riemer antwoordt op kritiek van supporters en vindt andere schuldige: "Ben scheidsrechter meteen gaan opzoeken"

Brian Riemer was niet zijn vrolijke zelve, toen hij na de 2-2 tegen Westerlo de vragen van de journalisten moest beantwoorden. Het was voor de Deen niet zijn meest aangename persconferentie.

Riemer begon wel met het positieve relaas dat we van hem gewend zijn. "We waren heel goed begonnen aan de wedstrijd. We domineerden de eerste twintig minuten en kwamen 1-0 voor. Het doelpunt waar zij mee langszij komen op de stilstaande fase... Onze muur werd te ver gezet. Het is al te gek dat onze muur op 11 meter van de vrijschopnemer werd gezet."

Daar tilde de Deense coach zwaar aan. "We hebben dat gesignaleerd aan de scheidsrechter, maar hij wilde het niet veranderen. Ik wil de arbitrage niet hekelen, maar dat is gewoon niet voldoende op dit niveau. Bij zo'n fase is dat geen detail. Ik ben de ref onmiddellijk na de wedstrijd gaan opzoeken. Hij maakt volgens mij een grote fout."

Kritiek van Riemer op de ref

Riemer had nog andere zaken aan te merken op ref Verboomen. "In het algemeen werden duels die fifty-fifty in het voordeel van Westerlo gefloten. Het tweede tegendoelpunt kwam er na een licht gegeven vrije trap. Te veel van die zaken draaiden slecht uit voor ons." Riemer was ook wel niet blind voor de mindere periode van zijn team. "We verloren ritme en vertrouwen en maakten domme fouten."

De slotfase beviel hem wel weer. "De laatste dertig minuten waren zeer goed. We misten enkel een killer in de zestien. Dolberg was geblesseerd, Vazquez raakte geblesseerd. In die omstandigheden moet je dit gelijkspel aanvaarden. Of ik het spel goed genoeg vind? Wat wil je dat ik zeg? We hebben 12 punten na 6 matchen, dat zijn 2 punten per match. Dat is niet zo slecht."

Riemer schudt slechte commentaren van zich af

Het is ook wel niet geweldig. "Door verschillende redenen hebben we problemen om een complete kern bijeen te krijgen. Dat de supporters niet tevreden zijn? Het is hun job om kritisch te zijn, ik doe mijn job. Als ik daar mee bezig zou zijn, zou ik een depressieve mens zijn. Is alles perfect? Neen. Ik weet niet wanneer dat wel het geval zal zijn, maar we zijn op de goede weg."