16-jarige Karetsas doet Genk draaien en kijkt uit naar confrontatie met ex-ploeg Anderlecht: "Ik ben me aan het amuseren"

Konstantinos - zeg maar Kos - Karetsas is een lust om naar te kijken. De 16-jarige wordt door Thorsten Fink behandeld als een volwaardige titularis. Er was sprake dat hij zaterdag rust zou krijgen, maar Fink vond dat het niet nodig was. En gelijk had ie...

Karetsas voetbalt in 1A alsof hij nooit anders gedaan heeft. Een nog prille tiener die zijn ouderen soms belachelijk maakt met zijn dribbels. Zoals in de tweede helft tegen Genk, toen hij uitpakte met een paar panna's. "Ik was me aan het amuseren", lachte hij toen we ernaar vroegen.

Karetsas creëerde en verdeelde. Jammer genoeg gunden een paar van zijn ploegmaats hem zijn eerste assist van het seizoen niet. "Zeker met de kansen die we gehad hebben, hadden we er veel en veel meer moeten uithalen", knikte hij.

"We moeten zeker nog efficiënter worden, maar we zitten wel op de goeie weg. We moeten nu gewoon blijven doorgaan. We creëeren die kansen ook makkelijk. We kunnen voorzetten, trappen, dribbelen... We hebben overal troeven. Het gaat gewoon heel goed."

De samenwerking met Jarne Steuckers is na een paar matchen wel al opvallend goed. "Ja, ik speel liefst in het midden, maar als ik moe word dan ga ik even naar de zijkant en komt Jarne naar binnen. Daar kan ik wel even rusten. Zo zit er ook afwisseling in", zei de heel mature jongeling.

Dinsdag wacht Anderlecht al en het is afwachten of Thorsten Fink hem dan gaat sparen. Als we van de Duitser waren, zouden we nog één match wachten, want Karetsas is erop gebrand iets te laten zien tegen zijn ex-ploeg. "Dat zijn zorgen voor later. Maar ja, voor mij is het wel heel speciaal om op Anderlecht te gaan spelen. Ik kijk ernaar uit!"