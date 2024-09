Bart Verhaeghe praat over (de fratsen van) Andreas Skov Olsen: "Hij is geen Timmy Simons om mee te werken, hé"

Andreas Skov Olsen is nog steeds een speler van Club Brugge. Het leek nochtans een uitgemaakte zaak dat de Deense flankaanvaller voor héél véél geld zou vertrekken. Hoe kijkt Bart Verhaeghe naar de sterkhouder?

Understatement: Andreas Skov Olsen is één van de beste spelers - of misschien wel dé beste - in de Jupiler Pro League… als hij zin heeft om te voetballen. Jammer genoeg is dat laatste niet altijd het geval.

"Andreas heeft zijn persoonlijkheid", aldus Bart Verhaeghe in Het Laatste Nieuws. "We willen het beste uit hem halen en weten hoe we met hem moeten omgaan. Finaal is hij een héél verstandige jongen."

© photonews

De voorzitter van Club Brugge heeft dan ook een goede band met de 24-jarige Deen. "We praten regelmatig. Niet over zijn acties, maar over zijn familie en hoe hij zich voelt. Spelers zijn geen robots of machines, hé."

Dat was de voorbije maanden meermaals duidelijk. Een pijntje? Skov Olsen neemt een vliegtuig. Geen zin? Skov Olsen kan het niet verbergen. "Het is een feit dat Andreas geen Timmy Simons is om mee te werken." (lacht)

Hoe kijkt Bart Verhaeghe naar Andreas Skov Olsen?

"Maar hij is en blijft onze meest beslissende speler", besluit Verhaeghe. "Al denk ik dat hij dat zelf soms te weinig beseft. Maar ik wil vooral naar zijn kwaliteiten kijken en niet naar sommige andere dingen die soms bij hem aanwezig zijn."