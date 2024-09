Davy Klaassen tekent bij Ajax, maar: 'Nederlandse international had twee concrete Belgische aanbiedingen in de schuif liggen'

Davy Klaassen keert terug naar AFC Ajax. Nochtans had de Nederlander twee andere concrete aanbiedingen in de schuif liggen. Leuk om weten: allebei met een duidelijke Belgische connectie.

Davy Klaassen heeft een mondeling akkoord met AFC Ajax. De handtekeningen staan nog niet op papier, maar niets staat een terugkeer nog in de weg. Dat weten de Nederlandse media.

Nochtans had het veel voeten in de aarde. De Amsterdamse bestuurskamer was verdeeld over de terugkeer van het jeugdproduct, maar uiteindelijk zorgde Francesco Farioli (coach van Ajax, nvdr.) met een vurig pleidooi voor de beslissing.

Al had Klaassen twee concrete alternatieven. Leuk om weten: het waren met Antwerp FC en Rangers FC beiden alternatieven met een Belgische connectie. The Great Old en Philippe Clement vissen dus achter het net.

De 48-voudig Nederlands international krijgt de komende maanden de tijd om te bewijzen dat Internazionale FC - hij kreeg er geen nieuw contract - ongelijk had. Eerder speelde Klaassen voor Everton FC, Werder Bremen en uiteraard Ajax.