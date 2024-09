Zwaar verdict voor Saelemaekers: Rode Duivel rest van het jaar out

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Alexis Saelemaekers moest zondag geblesseerd het veld verlaten. Het verdict is bijzonder zwaar voor onze landgenoot.

Alexis Saelemaekers werd zondag, in het duel van AS Roma tegen Genoa dat op een 1-1-gelijkspel eindigde na een late gelijkmaker van Koni De Winter, vroeg in de tweede helft vervangen.

De Rode Duivel moest ondersteund worden toen hij het veld verliet. Saelemaekers had duidelijk last van de enkel en zondagavond al was te horen dat hij lang afwezig zou zijn.

Ondertussen is duidelijk geworden dat de enkel van Saelemaekers gebroken is. Hij wordt morgen aan zijn opgelopen blessure geoperaard.

Een echte termijn kan er nog niet op zijn afwezigheid geplakt worden. In Italië wordt al zeker van twee tot drie maanden gesproken, maar het zou ook langer kunnen zijn.

Men verwacht dat hij niet meer in actie zal komen in 2024. Door deze blessure mist hij ook de volgende interlands met de Rode Duivels. Waaronder ook een duel in zijn Rome tegen Italië.