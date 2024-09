Antwerp-coach Jonas De Roeck haalt de loftrompet boven voor een van zijn spelers: "Hij heeft een heel grote waarde voor het team"

Vincent Janssen kon afgelopen weekend met een lach van het veld stappen. Hij scoorde tegen Union SG in de 2-0 overwinning nadat hij eerder een strafschop naast trapte. Coach Jonas De Roeck had mooie woorden voor zijn spits.

Het was voor Vincent Janssen een erg bewogen wedstrijd. In de eerste helft kon de spits een strafschop niet kadreren, waardoor hij de uitgelezen kans op een voorsprong liet liggen.

In de tweede helft ging het beter en kon hij uiteindelijk ook zijn club wel op voorsprong zetten. Een doelpunt dat voor de hele ploeg deugd deed, maar toch vooral voor de Nederlandse aanvaller.

"Voor een spits doet een doelpunt veel. Een spits heeft goals nodig om vertrouwen te hebben, om dat tikkeltje meer te kunnen, ik ben blij dat hij zijn doelpuntje kon meepikken", reageerde coach Jonas De Roeck na afloop.

De coach heeft verder nog mooie woorden voor Janssen. "Hij is iemand die de extra 10 procent kan brengen als hij zich goed voelt. Het was een match met veel intensiteit en dat zijn de matchen waarin hij groeit. Hij heeft het emotionele nodig om dat tikkeltje extra te kunnen brengen. Hij is al belangrijk geweest voor ons."

Janssen kon dit seizoen nog niet de gehoopte statistieken voorleggen. Hij scoorde al twee keer en was ook goed voor twee assists.

"Hij is een speler die dit seizoen misschien minder goals en assists heeft dan vorig seizoen, maar hij heeft een heel grote waarde voor het team", besluit De Roeck.