Dit helpt Brian Riemer echt niet: Anderlecht moet mogelijk zes spelers missen tegen Charleroi

De ziekenboeg van Anderlecht blijft maar voller worden. Brian Riemer zou wellicht zes mogelijke basisspelers kunnen missen voor de wedstrijd tegen Sporting Charleroi.

RSC Anderlecht heeft dinsdagavond zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden tegen Genk. Na de wedstrijd zong het Lotto Park als één man "Riemer buiten", als protest tegen het teleurstellende spel van de Mauves.

RSCA zal zaterdag Sporting Charleroi ontvangen in de competitie en daarna Ferencvaros in de Europa League. Brian Riemer zal ervoor moeten zorgen dat zijn spelers iets anders laten zien om niet ontslagen te worden.

Hoewel hij op veel punten bekritiseerd wordt, moet worden opgemerkt dat de Deense coach momenteel niet geholpen wordt door alle blessures. Tegen Charleroi kan Riemer mogelijk niet beschikken over zes basisspelers.

De ziekenboeg van RSC Anderlecht blijft zich vullen

Ten eerste Thorgan Hazard en Jan Vertonghen, die nog niet hersteld zijn. Maar ook Ludwig Augustinsson, die dinsdag tegen Genk waarschijnlijk een hersenschudding opliep. De Zweed zou zich zelfs het einde van de wedstrijd niet herinneren.

Tegen Genk stonden Luis Vazquez en Anders Dreyer niet op het wedstrijdblad. De eerstgenoemde blesseerde zich aan de enkel tegen Westerlo terwijl de tweede heeft last van de knie, en beide zullen naar verwachting dit weekend weer in de tribune zitten.

Basispeler Francis Amuzu kwam daarentegen in de tweede helft niet meer het veld op. Volgens Brian Riemer voelde de linkervleugelspeler zich niet goed. Het is mogelijk dat de 25-jarige speler zijn plaats tegen de Zebra's weer zal innemen, maar niets is zeker.