Zulte Waregem heeft nieuwe voorzitter gevonden, maar die zal nog niet meteen beginnen

Zulte Waregem zal binnenkort een nieuwe voorzitter hebben. Lode Hullebusch zal aan het einde van dit seizoen de fakkel overnemen van Carl Ballière.

Zulte Waregem wou afgelopen seizoen enorm graag promoveren naar de Jupiler Pro League. De club slaagde hier uiteindelijk niet in en moet dus sowieso nog een jaar in 1B spelen.

Die tijd gaat de club nu gebruiken om op alle vlakken alles in orde te krijgen. Zo krijgt de club aan het einde van dit seizoen een nieuwe voorzitter.

Dat moet Lode Hullebusch worden, dat meldt de club zelf via haar officiële kanalen. Hij is medeaandeelhouder van Elindus en is dus wel bekend bij de club.

Hij zal de komende maanden gebruiken om zich in te werken bij de club en Zulte Waregem nog beter te leren kennen. De club heeft hem zelf gevraagd om voorzitter te worden.