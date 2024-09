Timmy Simons ziet dat zijn jonge spelers het bijzonder goed doen: "Complimenten gekregen na de match tegen Anderlecht"

KVC Westerlo staat momenteel vijfde in de Jupiler Pro League. Dit weekend wacht alweer een belangrijke wedstrijd tegen Antwerp.

KVC Westerlo begon bijzonder goed aan het seizoen met drie opeenvolgende overwinningen. Nadien volgden twee nederlagen en twee gelijke spelen.

"En toch ben ik tevreden over het geleverde spel van mijn team”, begint coach Timmy Simons bij Het Laatste Nieuws. "Ook na de match in Anderlecht hebben we weer complimenten gekregen. Vooral over onze manier van spelen, met veel lef en hoge pressing."

Westerlo heeft dit seizoen een bijzonder jonge kern. Als je de twee of drie ervaren namen eruit haalt kijk je bijna naar een beloftenploeg qua leeftijd. Toch loopt het allemaal erg goed in Kempen.

"We hebben inderdaad veel jonge spelers, maar ze doen het goed. Dat er foutjes gemaakt worden, is normaal. Iedereen is leergierig. Zo hadden we onze aanpak tegen Anderlecht bijvoorbeeld iets aangepast, met slechts drie achterin", gaat Simons verder.

"Door de interlandbreak hadden we niet veel tijd om dat in te oefenen, maar het werd snel opgepikt door de groep. We hebben een goede voorbereiding gehad en dat is heel belangrijk om de systemen onder de knie te krijgen. We hebben verschillende mogelijkheden waar we kunnen op terugvallen om het - afhankelijk van de situatie - de tegenstander moeilijk te maken. Dat is een pluspunt", besluit de coach.