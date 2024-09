Alexis Flips net te vroeg vertrokken bij Anderlecht? "Je leert uit je fouten"

Alexis Flips kijkt vanavond al Anderlecht in de ogen. Daar zal hij geen Brian Riemer meer zien zitten in de dug out. De coach die niet in hem geloofde. Maar de Franse spelverdeler heeft geen spijt.

Flips kijkt uit naar de confrontatie met zijn voormalige ploeggenoten. "Er is spanning, maar uiteindelijk blijft het gewoon een voetbalwedstrijd. We moeten de match niet op voorhand in ons hoofd spelen, maar benaderen zoals elke andere wedstrijd, zonder onnodige druk. Dat zou de beste manier zijn om het te verpesten", klinkt het bij Sudpresse.

Flips had geen goeie relatie met Riemer, dat wist iedereen bij Anderlecht. "We wisten dat hij wat onder druk stond door de recente resultaten, maar we waren toch verrast dat het donderdag gebeurde."

"Het was best 'grappig', want we werkten net een uur lang aan zijn tactiek en toen we buiten kwamen, hoorden we dat hij ontslagen was. Maar we weten hoe het kan gaan na een trainerswissel. Het is gemakkelijk om blij te zijn en kritiek te leveren wanneer een coach die je niet liet spelen, wordt ontslagen. Uiteindelijk is het niet langer mijn probleem."

Flips begrijpt wel hoe het bij paars-wit werkt. "Ik denk dat de supporters het beu waren. Ondanks dat hij een sterk seizoen draaide en tot het einde meestreed om de titel, won Anderlecht zonder de supporters echt te boeien, en dat is daar erg belangrijk."

"Ze willen grote overwinningen zien. Met zijn spel en tactiek wist Riemer dat hij geen fouten mocht maken. Het DNA van de club paste niet echt bij hem. Of ik spijt heb? Je leert uit je fouten. Ik heb met grote spelers gespeeld, het hoogste niveau gezien, en na mijn carrière kan ik zeggen dat ik bij Anderlecht heb gespeeld. Dat blijft een bron van trots. Niet alles is gegaan zoals gepland, maar er is geen spijt."