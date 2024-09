Ex-speler van Club Brugge speelt in Challenger Pro League, maar blijft bij zijn droom: "Voor Real Madrid spelen"

Vorig jaar is zijn naam een eigen leven gaan leiden. Nu speelt 'Kiki' Vanrafelghem bij Patro Eisden, maar hij blijft zijn droom levendig houden.

Keano Vanrafelghem is een naam die bij veel voetballiefhebbers een belletje doet rinkelen door zijn passage van vorig seizoen bij Sporting Hasselt.

De ex-speler van Club Brugge werd toen door Patro Eisden uitgeleend, maar dit seizoen speelt hij terug bij zijn moederclub in de Challenger Pro League waar hij nog tot 2028 onder contract ligt.

Hij scoorde dit weekend met een heerlijke knal. “Vanaf ik die bal raakte, wist ik dat hij binnen zou gaan”, zei Vanrafelghem achteraf aan Het Belang van Limburg.

“Op die vrije trappen oefenen we hier toch wel vaak. Dan geeft Luc Nilis me regelmatig wat tips, dus is die goal ook wel een beetje voor hem.”

Vanrafelghem heeft ondertussen al vijf keer gescoord dit seizoen. Hij hoopt dat dit ook opgemerkt wordt door andere ploegen. “Dat ik mezelf zo in de etalage zet? Ja, dat klopt.”

“Maar dat is ook de bedoeling, want ik mik zo hoog mogelijk. Ik heb in het verleden gezegd dat ik ooit bij Real Madrid wil spelen, dat blijft mijn doel. Al ligt mijn focus dit seizoen bij Patro, want ik wil hier zeker twintig keer scoren.”