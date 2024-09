Moeilijke opdracht voor KAA Gent: Van Der Elst zegt hoe Onyedika afgestopt kan worden

Club Brugge en KAA Gent spelen straks de Slag om Vlaanderen. Het is vooral uitkijken wie erin slaagt Raphael Onyedika af te stoppen.

Raphael Onyedika speelde een dijk van een wedstrijd in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Dat zag ook analist Franky Van Der Elst. “Echt indrukwekkend. Bij die ingestudeerde corner trapte hij ook op doel, nog zoiets wat hij goed kan”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Al heeft de speler van Club Brugge wel vaak pech in de afwerking bij dergelijke schoten. “Het is ook niet zijn taak om te scoren. Hij zal er geen zeven maken op een seizoen. Hoewel, hij zou het wel kunnen.”

Voor Hayen is het vooral belangrijk dat Onyedika de spelers rond hem beter maakt. “Volledig akkoord. Hij verstopt zich niet en maakt zich altijd aanspeelbaar. Hij is vaak de derde man in een korte combinatie.”

Een stevige opdracht voor KAA Gent om hem vandaag uit de wedstrijd te houden. “Het is niet onmogelijk. Ik weet niet of Gandelman per se het juiste profiel is, maar hij heeft wel het loopvermogen om Onyedika te volgen.”

“Het zal voor Gent vooral zaak zijn om rap te reageren bij balverlies. Je mag hem geen vijf seconden geven of hij is al doorgedraaid en heeft de bal alweer afgespeeld. Ze zullen in de omschakeling alert moeten zijn.”