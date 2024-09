Mogelijk is ook deze coach vrij na vanavond: Anderlecht houdt ook hem in het oog

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht gaat zijn tijd nemen om een nieuwe coach te vinden. Jesper Fredberg beseft dat hij weinig krediet meer over heeft. De namen die nu circuleren kunnen op niet al te veel bijval rekenen bij de achterban. Maar mogelijk komt er straks nog een opportuniteit vrij.

De naam van Alexander Blessin is al eens gevallen, maar de Duitser ligt nog onder contract bij St. Pauli. De vraag is hoe lang dat nog gaat duren. De club is met 0 op 9 aan de competitie begonnen en moet vanavond aantreden tegen RB Leipzig.

Blessin staat al onder druk, zo schrijven de Duitse kranten. Het zou zelfs eens goed kunnen dat het bestuur heel snel ingrijpt. Blessin bezit wel het juiste profiel: iemand die iets kan neerzetten en intensiteit in een ploeg kan brengen.

Maar zelfs als hij vrij komt, wordt het een moeilijk verhaal. Blessin verhuisde terug naar Duitsland omwille van zijn familiale situatie die intussen wel gekend is. Zijn vrouw kreeg een ruggenmerginfarct en zit sindsdien in een rolstoel.

Al is de afstand tussen St. Pauli en thuisstad Stuttgart ook wel groot te noemen. Anderlecht houdt de situatie in ieder geval in het oog.

Fredberg heeft intussen ook de boodschap gekregen dat Karel Geraerts bij de fans niet al te best zou vallen. Die is sinds deze week vrij na zijn ontslag bij Schalke.