Is er een reusachtige voetbalgroep in de maak? 'AS Roma-eigenaar legt 600 miljoen euro (!) op tafel en koopt Engelse traditieclub'



Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! AS Roma en Everton worden zusterclubs. Dan Friedkin staat op het punt om de Engelse traditieclub te kopen. En de deal is zo goed als rond. BBC laat weten dat de overname van Everton FC door Dan Friedkin zo goed als rond is. Enkel de handtekeningen ontbreken nog. De Amerikaanse eigenaar van de Friedkin Group zet momenteel met Farhad Moshiri de laatste punten en komma's op de i. De hoofdaandeelhouders van The Toffees wil al langer verkopen. © photonews Friedkin betaalt naar verluidt maar liefst 600 miljoen euro om de Engelse traditieclub toe te voegen aan zijn portefeuille. De Amerikaan heeft ook AS Roma in handen. "Het klopt dat ik op het punt sta om Everton toe te voegen aan onze groep", probeert Friedkin de Italiaanse fans te sussen. "Maar dat wil niet zeggen dat er iets zal veranderen aan mijn engagement ten opzichte van Roma." Kan de overname voor een nieuwe schwung zorgen bij Everton FC? Everton kampt al enkele jaren met financiële problemen en moet al enkele seizoenen vechten tegen het behoud. The Toffees bengelen ook nu onderaan met amper één punt uit vijf wedstrijden.



