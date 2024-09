Opvallende fase van afgelopen weekend opent nieuw debat bij Referee Department: dit had nooit mogen gebeuren

Een fase van vrijdagavond in Standard-Union heeft tot een grote discussie geleid binnen het Referee Department. Daar waren ze niet blij met hoe VAR-official Nicolas Laforge de situatie had aangepakt. Union had immers altijd met tien moeten staan.

Aan de zijlijn werd Ivan Leko gek en hij had groot gelijk. Tijdens het 0-0 gelijkspel tussen Standard en Union werd aanvaller Benjdida herhaaldelijk vastgehouden door verdediger Burgess, terwijl hij op weg was naar het doel. In plaats van te vallen, bleef Benjdida op zijn benen, maar uiteindelijk verloor hij de bal door een terugkerende verdediger van Union. Deze situatie bracht een breder probleem naar voren: scheidsrechters lijken vaak alleen te fluiten wanneer een speler daadwerkelijk valt. Al hadden ze bij het Referee Department wel degelijk een rode kaart verwacht. De perceptie is anders wanneer een speler niet valt. Wat nog meer zou aanmoedigen om bij het minste contact te gaan liggen natuurlijk. Als hij was gevallen, zou er gefloten zijn, en dan had de VAR het moment beoordeeld. Nu liet hij zich niet vallen en ging het spel gewoon door. Een volledig foute interpretatie van de situatie en eentje die intussen problematisch wordt, want het moedigt simulatie aan. Jan Boterberg, scheidsrechter van dienst, is niet de enige die met de vinger moet gewezen worden. Het hele scheidsrechtersteam is verantwoordelijk. Hoe kan het dat niemand, inclusief de VAR, de overtreding heeft gezien? Christian Burgess is wel één van de besten in België als het gaat om zulke overtredingen te begaan. Het is opvallend hoe vaak de Engelsman wegkomt zonder kaarten.