CPL-club heeft goud in handen en trekt scouts aan van twee JPL-ploegen, maar ook van buitenlandse topclubs voor twee goudhaantjes

België wordt vaak als een tussenstap gezien voor spelers die naar de top willen. Maar niet alleen in de Jupiler Pro League lopen spelers met ambitie en talent rond. Afgelopen weekend stuurden heel wat ploegen, uit het buitenland maar ook uit België, scouts naar een wedstrijd van Patro Eisden.

Hoewel de Jupiler Pro League - mede door de play-offs - steeds voor veel spektakel zorgt, is er in de Challenger Pro League ook altijd wat te beleven. Afgelopen seizoen was het razendspannend, maar ook nu staan de club bovenaan dicht op elkaar.

Er loopt dan ook heel wat talent rond in 1B. Zo zien we dat, misschien wel verrassend, Keano Vanrafelghem topschutter is in de Challenger Pro League. Hij speelt zich flink in de kijker en scoorde al vijf doelpunten in vijf wedstrijden.

Het is nog vroeg in het seizoen, maar zijn prestaties gaan niet onopgemerkt voorbij. Volgens Het Belang van Limburg stuurden heel wat Belgische, Nederlandse en Duitse clubs een scout voor de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Francs Borains.

Het gaat dan om RB Leipzig, Hamburger SV, Alemannia Aachen en Wolfsburg uit Duitsland. PSV, Groningen, Heracles Almelo, Top Oss en Excelsior Rotterdam stuurden uit Nederland een scout. Ook Standard en OH Leuven stuurden iemand.

De scouts kwamen niet alleen voor Vanrafelghem, maar ook voor Adnane Abid. Hij kwam deze zomer over van KRC Genk en was al goed voor zes assists in vijf wedstrijden. Beide spelers zijn nog maar 21 jaar oud.