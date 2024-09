De onbekende Belg bij Ferencvaros die woensdag in de gaten moet gehouden worden in het Lotto Park

Kent u Philippe Rommens? De creatieve middenvelder van 26 jaar is de enige Belg bij Ferencvaros en zal woensdag naar verwachting in de basis staan tegen RSC Anderlecht.

"Er was praktisch geen interesse uit België. Soms vraag ik me af of ze me kennen." Dat zijn woorden zijn van Philippe Rommens (26 jaar), toen hij deze zomer het shirt van Go Ahead Eagles inruilde voor dat van Ferencvaros.

De middenvelder, opgeleid bij PSV, was verbaasd dat zijn goede seizoenen bij de Nederlandse club niet hebben geleid tot een transfer naar de Jupiler Pro League. Met 94 wedstrijden, 11 doelpunten en 14 assists gedurende drie opeenvolgende seizoenen in de Eredivisie, trok Rommens in ieder geval de aandacht van Ferencvaros.

Philippe Rommens maakt nu zijn eerste professionele ervaring buiten Nederland mee. Hij werd opgeleid bij Lierse maar sloot al op zijn 11e aan bij PSV, waar hij alle jeugdreeksen doorliep tot bij de U21 waar hij 55 wedstrijden speelde.

Anderlecht moet oppassen bij stilstaande fases

Na een periode bij Top OSS (87 wedstrijden, 17 doelpunten), sloot Rommens zich aan bij Go Ahead Eagles waar hij zijn offensieve kwaliteiten kon laten zien. Als creatieve centrale middenvelder en spelverdeler van zijn team, viel de voormalige U19-international vooral op door zijn kwaliteit bij vrije trappen. Afgelopen seizoen heeft hij er meerdere gescoord.

Phillippe Rommens ?? @OL voor de stilstaande fases deze winter.



Ultra-creatieve nummer 8 actief in de Eredivisie bij Go Ahead Eagles. Al 2 directe vrije trappen deze seizoen met de nummer 5 van de Nederlandse competitie. pic.twitter.com/X95VuRzUAC — LucasOL (@LuCasCompany15) November 14, 2023

Bij Ferencvaros is Philippe Rommens een basisspeler maar nog niet zo effectief als bij zijn vorige club. In 11 wedstrijden heeft hij slechts één keer gescoord en nog geen assists gegeven. Toch is het onwaarschijnlijk dat zijn coach, Pascal Jansen (die Anderlecht in de Conference League uitschakelde met AZ Alkmaar, twee seizoenen geleden), geen gebruik zal maken van zijn diensten.

"Ik heb altijd gedroomd van spelen in de Champions League. Ik heb ook altijd het gevoel gehad dat ik het in me heb en heb altijd hard gewerkt", zei Rommens in een interview met Gazet van Antwerpen deze zomer. Uiteindelijk wordt het de Europa League nadat Ferencvaros werd uitgeschakeld door Midtjylland in de voorrondes van de Champions League.

De voormalige speler van PSV Eindhoven krijgt eindelijk de kans om zich te laten zien aan het Belgische publiek, en zal daarom des te meer gemotiveerd zijn deze woensdag.