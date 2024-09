Voormalig transfertarget van Club Brugge heeft winterse transfer al beet en trekt naar Eredivisie

Deze zomer meldde de Zweedse pers dat Club Brugge interesse had in Marcus Linday, die speelt voor Västerås SK. Hij trok uiteindelijk niet naar blauw-zwart en zal dat ook niet doen: Linday zal vanaf januari bij Heerenveen spelen.

Al haalt Club Brugge vaak iets grotere namen, houdt de club er ook van om enkele talenten aan te trekken die kunnen doorbreken op het hoogste niveau. Deze zomer volgde blauw-zwart heel wat jonge spelers.

Toch ging Club niet steeds over tot actie. Dit was het geval deze zomer bij Marcus Linday, een jonge Zweedse middenvelder die speelt bij Västerås SK.

De Zweedse pers onthulde begin augustus dat Club concurreerde met Lech Poznan en Heerenveen voor de 21-jarige speler, maar dat niemand nog een bod had gedaan.

Een doelwit waar Club Brugge niet verder op inging, in tegenstelling tot Heerenveen, dat geen tijd verloren heeft. Zelfs wanneer de zomertransfermarkt in Nederland al gesloten was.

De... winterse transfer is al officieel. Marcus Linday zal vanaf januari in de Eredivisie spelen. De Zweed zal nog even bij zijn huidige club spelen, voordat hij in de winter naar Heerenveen verhuist. Met de deal zou 1,5 miljoen euro gemoeid zijn.