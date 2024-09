Wouter Vrancken wijst zondebok aan voor slechte eerste helft tegen Club Brugge

KAA Gent werd in de eerste helft weggespeeld door Club Brugge. Wouter Vrancken greep dan ook in bij de rust en had daar achteraf nog iets over te zeggen.

De eerste 40 minuten kwam KAA Gent niet in de buurt van Simon Mignolet, Club Brugge was gewoon te dominant. De landskampioen werkte echter zijn kansen niet af en stootte ook een paar keer op een uitstekende Davy Roef.

De Buffalo's trokken wel met een 0-2 voorsprong de rust in. Max Dean benutte de eerste kans en knalde binnen. Noah Fadiga maakte nog een goede aanvallende actie, zijn schot op de paal ging via Ordonez binnen.

Vrancken streng voor Fadiga

Na de rust was er echter geen spoor meer van Fadiga, hij werd vervangen door Matisse Samoise. Wouter Vrancken had er na de wedstrijd wel iets over te zeggen. "Van een blessure was geen sprake."

"We kwamen tekort in de duels en Noah zat heel slechts in die duels. Hij maakt dan wel één goede actie, die via een verdediger binnen gaat, maar dat redt een slechte eerste helft niet. We hadden meer verbetenheid en duelkracht nodig."

"Bij de volley van Vanaken stonden twee spelers gewoon te wachten. Matisse is iemand die zijn sterkte vindt in die duelkracht en verbetenheid en heeft dat ook getoond." De vraag is maar of Fadiga donderdag aan de aftrap zal staan tegen Cercle Brugge.