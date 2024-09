Coosemans spreekt klare taal: "Anderlecht erkende deze zomer hun fout"

Colin Coosemans heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Ook bij Anderlecht liep het niet van een leien dakje, tot deze zomer.

Vorige zomer tekende Colin Coosemans een nieuw contract bij RSC Anderlecht, met de expliciete garantie dat hij tweede keeper zou zijn. Maar uiteindelijk kwam Kasper Schmeichel er nog bij en zakte Coosemans naar de derde plek.

“Twee weken vóór de start van de competitie werd plots duidelijk dat Hendrik Van Crombrugge toch zou vertrekken. We waren op stage en speelden een oefenmatch tegen Sparta Praag. Die draaide uit op een collectieve snertprestatie, met mezelf als de slechtste van allemaal”, vertelt de doelman aan HUMO.

Anderlecht koos er toen voor om Maxim Dupré bij de ploeg te halen. Voor de buitenwereld leek alles goed te gaan met de Fransman, maar dat bleek echter niet het geval. Vandaar ook zijn snelle vertrek. “Vrij snel werd duidelijk dat zijn manier van keepen niet bij ons paste, waarna ze ook Schmeichel nog gehaald hebben.”

Of hoe het allemaal fout kon lopen en uitdraaide in het nadeel van Coosemans. Maar de club kwam een jaar later met duidelijke taal in de richting van de doelman.

“De club is daar deze zomer erg open over geweest tegen mij: ze erkenden hun fout en benadrukten dat ze die niet wensten te herhalen. Het voetbal wordt almaar tactischer en de keeper speelt een belangrijkere rol. Mijn profiel beantwoordt aan de vereisten. Mijn speelstijl past bij het huis, dat is me ook met zoveel woorden gezegd.”