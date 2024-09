"De tent stond in brand": Jan Mulder smult nog altijd van interview van De Bilde met De Bruyne

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels verloren in de Nations League met 2-0 van Frankrijk. Kevin De Bruyne hield zich na de match niet in en deed zijn beklag.

Kevin De Bruyne was niet te spreken na de match tegen Frankrijk. In een interview bij Gilles De Bilde sprak hij straffe taal over zijn ploegmaten.

De kapitein van de Rode Duivels noemde geen namen. In een interview met HUMO vraagt Jan Mulder zich af of hij het Debast en Theate of toch Tielemans en Onana bedoelde.

“Tijdens zijn interview met Gilles De Bilde na de wedstrijd was aanvoerder De Bruyne op de bodem van zijn humeur aanbeland”, zegt de Nederlandse analist.

Wat zijn dat voor vragen, Gilles, ge hebt zelf gevoetbald, zei De Bruyne. “Opvallend genoeg lekten er in de dagen na de uitbarsting geen namen uit van de prutsers die De Bruyne op de kast hadden gejaagd.”

Dat De Bruyne onredelijker en gemener werd, wil Mulder hem vergeven. “De Bilde bleef tergend beleefd vragen stellen, een houding die De Bruynes bloed nog meer deed koken. Er was geen houden meer aan, de tent stond in brand.”

Achteraf probeerde bondscoach Domenico Tedesco de uitlatingen van De Bruyne wat uit te leggen door te stellen dat hij een winnaar is.