Pär Zetterberg komt nog eens terug op pijnlijk moment bij Anderlecht: "Die wonde is nog niet geheeld"

Pär Zetterberg gaf afgelopen dinsdag de aftrap voor de wedstrijd Anderlecht-Genk. De Zweed was voordien al lang niet meer in het Lotto Park geweest.

Pär Zetterberg was de opvallendste aanwezige in het Lotto Park afgelopen dinsdag voor de wedstrijd Anderlecht-Genk. Om hem te eren voor zijn debuut bij paars-wit werd hij in de bloemetjes gezet.

Na zijn spelerscarrière ging Zetterberg nog aan de slag bij Anderlecht. Daar was hij assistent-coach, vooral onder Franky Vercauteren en Vincent Kompany.

"Maar de wonde van mijn vertrek vier jaar geleden is nog niet geheeld", vertelde de voormalige speler van Anderlecht bij Sudinfo. Hij zag nadien hoe Anderlecht met 0-2 verloor, maar was toch blij om de fans nog eens te zien.

"Het deed me veel plezier om terug te zijn. Het welkom van de supporters was ongelooflijk, ik had niet verwacht dat het zo intens zou zijn. Ik ben voor hen teruggekomen", besluit Zetterberg.

Twee dagen na de wedstrijd werd coach Brian Riemer ontslagen. Ondertussen is paars-wit nog steeds op zoek naar een waardige vervanger voor de Deen.