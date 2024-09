Dender-verdediger legt uit waarom zoveel ex-spelers een band blijven voelen met Anderlecht: "Dat blijft altijd iets groots"

Vijf jaar is hij er al weg en hij speelde er geen enkele match voor de A-ploeg en toch blijft de wedstrijd van komend weekend "iets speciaals" voor Kobe Cools. De verdediger kijkt zijn ex-ploeg in de ogen in wat voor Dender dé match van het jaar is.

Anderlecht is immers de dichtste buur die 'De Kadavers' hebben. Maar het is meer. De wedstrijd is speciaal voor alle supporters, maar ook voor één speler in het bijzonder. "Ja, het blijft speciaal, zelfs al heb ik er al een paar keer tegen gespeeld. Het gevoel van die eerste keer is er wel af, maar Anderlecht maakt toch een groot deel van mijn carrière uit", vertelt de robuuste verdediger.

Acht jaar zat hij er in totaal in de jeugd. Hein Vanhaezebrouck nam hem een paar keer op in zijn wedstrijdselectie, maar minuten heeft hij er bij de A-ploeg nooit gemaakt. Wel speelde de 27-jarige Hingenaar - een deelgemeente van Bornem - er nog samen met Théo Leoni.

Leoni, die doet nu waar elke jeugdspeler van Anderlecht van droomt

"Théo? Théo is één van de oude garde van Anderlecht. Ik heb me soms afgevraagd, 'amai, hij zit er nog altijd', maar ik vind het supermooi," zegt Cools. "Dat is de carrière waar elke jeugdspeler van Anderlecht van droomt, zoals een Deschacht die zoveel matchen heeft kunnen spelen. Dat Théo zo goed bezig is, doet me deugd en bewijst waarom hij daar al zo lang rondloopt. Chapeau voor hem."

Zelf blijft hij de club nog steeds volgen, ook toen hij drie jaar in Luxemburg bij FC Dudelange speelde. "Ik heb Anderlecht altijd gevolgd, zelfs toen ik weg was. Je kijkt naar flarden van wedstrijden of naar de resultaten."

"Is dat een supportersgevoel of heb ik een band met de club? Ik weet het niet juist. Maar ik probeer nog steeds de patronen te herkennen van toen ik bij de jeugd van Anderlecht zat."

Voor Anderlecht spelen was iets groots

Het is opmerkelijk, want veel ex-spelers blijven die band benadrukken. Wat heeft Anderlecht dan voor speciaals? "We zaten daar bijna elke dag en voor mij was dat acht of negen jaar. Je vergeet dat niet. De mensen die er toen waren, dat blijft altijd iets groots."

"Anderlecht was toen ook de prestigeclub van België. Je was fier om daar te zijn," zegt Cools, die nog steeds enkele bekende gezichten herkent van zijn tijd bij de club, zoals Roel Clement en René Peeters. "Het is niet meer dezelfde ploeg als vroeger, maar die band blijft altijd."

Zaterdagavond hoopt hij alvast op een stuntzege, maar het wordt niet makkelijk. Cools zag ook dat er progressie in het elftal zit. "Er zit nog altijd veel kwaliteit bij Anderlecht. Je kan niet zeggen dat die jongens niet weten wat ze moeten doen. Ik denk niet dat de kwaliteit naar beneden gaat, zelfs als ze wisselen."