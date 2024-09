Derby-belofte Sanusi komt ineens in heel ander daglicht te staan in aanloop naar Antwerp - Beerschot

Het is aftellen naar de derby Antwerp - Beerschot van zondagmiddag. De belofte van Ryan Sanusi met het oog op de stadsderby klinkt nu heel anders in de oren dan pakweg enkele maanden geleden.

Toen Beerschot de titel veroverde in de Challenger Pro League, werd in het moment van de emotie door de spelers positief uitgekeken naar een seizoen op een hoger niveau. DAZN heeft nog eens gedeeld wat Beerschot-aanvoerder Ryan Sanusi toen al te zeggen had. "Het is heel simpel. Volgend seizoen kunnen wij opnieuw laten zien dat wij de ploeg van 't stad zijn en Antwerp totaal geen ploeg van 't stad is."

"Antwerp - Beerschot is trouwens de mooiste derby van België", voegde hij eraan toe. "En Beerschot is de ploeg van 't stad." Forse verklaringen, maar begrjipelijk in een moment van euforie. Enkele maanden later lijkt een zege van Beerschot komende zondag eerder een utopie, want de Mannekes staan troosteloos laatste met één schamel punt.

De uitlatingen van Sanusi destijds komen nu heel anders binnen en dat had hij vorige week allicht ook al begrepen. Boze supporters vielen de mixed zone binnen toen de middenvelder daar zijn verhaal aan het doen was bij de pers na de zware thuisnederlaag tegen Sint-Truiden. Dat maakte al duidelijk hoe gespannen de sfeer op Het Kiel is.

Sanusi blijft rustig bij kritiek Beerschot-supporters

"De supporters zijn al een heel seizoen positief geweest", bleef Sanusi er toen nog rustig onder. "Dat er voor de derby wat emotie bij komt kijken en ze verhaal komen halen is niet meer dan logisch. We hadden gehoopt om het tij te keren, maar het is helaas weer op niets uitgedraaid. We moeten beseffen wat de derby betekent voor de supporters. Hun eer staat op het spel."

Door de berichten van de voorbije week kunnen we alleen maar concluderen dat de spanning enkel nog gestegen is. Het is aan de Beerschot-spelers om de oorspronkelijke woorden van Sanusi nog op de één of andere manier waarheid te laten worden. Anders zal de rust niet snel terugkeren.