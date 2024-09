Ryan Sanusi wil alles op alles zetten tegen Antwerp voor de fans van Beerschot: "Hun eer staat op het spel"

Ryan Sanusi had niet de gemakkelijkste zaterdag zowel op als naast het veld. Als kapitein neemt hij zijn verantwoordelijkheid en wil iets teruggeven aan de fans. Bij voorkeur volgende zondag in de derby tegen Antwerp.

Het was een bewogen zaterdagmiddag op het veld van Beerschot. STVV ging weg met de drie punten STVV met tweede overwinning op rij en duwt Beerschot helemaal de dieperik in, maar dit was niet het enige. De fans roerden zich ook na de wedstrijd Ongeregeldheden op het Kiel na nederlaag van Beerschot tegen STVV

Ryan Sanusi mocht het komen uitleggen

Kapitein en kind van het huis, Ryan Sanusi, mocht het komen uitleggen na de wedstrijd tegenover de verzamelde pers. De middenvelder viel niet veel te verwijten en dit vertelde ook de fans die ineens de mixed zone binnenvielen. Al hadden die wel een duidelijke boodschap dat de kapitein moest overbrengen Fan Beerschot met duidelijk boodschap richting de spelers voor de derby tegen Antwerp "Dan zal het resultaat niet het ergste zijn wat er gebeurt"

Hij begreep wel de reactie van de fans vertelde hij. “De supporters zijn al een heel seizoen positief geweest. Dat er nu een week voor de derby wat emotie bij komt kijken en ze verhaal komen halen is niet meer dan logisch. We hadden gehoopt om vandaag het tij te keren, maar het is helaas weer op niets uitgedraaid.”

De wedstrijd van het jaar

Sanusi was zelf heel duidelijk. De wedstrijden tegen Antwerp zijn de belangrijkste die er zijn op een seizoen. Het moet dus veel beter volgende zondag. “Kijk, het moet gewoon beter. We moeten dit nu even laten bezinken, maar iedereen moet wel in de spiegel durven kijken", is Sanusi rechtuit.

"Volgende week staat er een ongelofelijk belangrijke match op het programma tegen Antwerp. We moeten beseffen wat de derby betekent voor de supporters. Hun eer staat op het spel”, beseft hij zelf de belangrijkheid van deze wedstrijd.