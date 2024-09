Fan Beerschot met duidelijke boodschap richting de spelers voor de derby tegen Antwerp "Dan zal het resultaat niet het ergste zijn wat er gebeurt"

Het is duidelijk dat de zenuwen gespannen staan voor de derby tegen Antwerp volgende week. De fans pikken de resultaten niet van de laatste weken en willen niet afgemaakt worden door hun stadsgenoot. Ryan Sanusi mocht de boodschap overbrengen aan de andere spelers.

Ongeregeldheden op het Kiel

Het zat er serieus tegen na de nederlaag tegen STVV bij Beerschot.STVV met tweede overwinning op rij en duwt Beerschot helemaal de dieperik in De spelers kregen een striemend fluitconcert en een "shame on you" toen ze van het veld gingen. Daar bleef het echter niet bij want een paar heethoofden geraakten tot in de mixed zone (waar normaal geen fans toegelaten zijn) en één fan geraakte zelfs tot in de kleedkamer. Ongeregeldheden op het Kiel na nederlaag van Beerschot tegen STVV

Ryan Sanusi was de speler van Beerschot die de boodschap van de spelers mocht ontvangen. De kapitein van Beerschot was niet het mikpunt van de fans, maar kreeg wel een duidelijke boodschap mee.

Derby tegen Antwerp

Volgend weekend speelt Beerschot in en tegen Antwerp de onvervalste derby. Eén fan had een duidelijke boodschap voor de spelersgroep. "Als we tegen Antwerp met harde cijfers als 4-0 onderuit gaan, zal het resultaat niet het ergste zijn wat er gebeurt. Dan spelen jullie heel het seizoen achter gesloten deuren!"

Een duidelijke boodschap van de fan die bijval kreeg van zijn collega's. Uiteindelijk vertrokken de fans uit de mixed zone en kon een duidelijk aangeslagen Sanusi zijn interview met de verzamelde pers verder zetten.

De zenuwen zijn nu al strak gespannen voor de Antwerpse derby van volgende week zondag.