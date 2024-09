Leander Dendoncker betreurt toch één ding na Europese zege van Anderlecht: "Dit mag niet gebeuren"

Anderlecht heeft zijn eerste Europa League-wedstrijd van het seizoen gewonnen, en Leander Dendoncker begint zijn plek op de nummer 6 positie in te nemen. De aanvoerder van RSCA heeft ziet echter dat het nog beter moet.

Leander Dendoncker, begint zijn draai te vinden in een zeer bescheiden rol en stijl. Voor de eerste keer sinds zijn terugkeer naar Anderlecht kon hij zegevieren tegen Ferencvaros. "We hadden deze drie punten nodig, vooral thuis voor een eerste overwinning in Europa", vertelde hij bij RTBF.

"Het spel was over het algemeen goed, ook al ontbrak het ons aan vaak aan de laatste pass. Maar in de tweede helft waren we efficiënt en dat misten we de laatste weken", aldus Dendoncker.

Een minpuntje echter, dat de Rode Duivel niet naliet op te merken als een goede aanvoerder: "Het is jammer om op die manier een rode kaart te pakken. Ik heb de actie niet goed gezien, maar 2-0 of 2-1, dat is een groot verschil. Er zijn nog vijf minuten als ze het gat verkleinen", betreurt Leander Dendoncker.

"We kunnen deze wedstrijd niet beëindigen met 10 man, vooral niet als het om een speler gaat die net het veld in is gekomen." De uitsluiting van Nilson Angulo, hoewel een beetje streng, was inderdaad niet al te slim en had Anderlecht bijna duur te staan gekomen.

Nu is het tijd om door te gaan, want de verplaatsing naar Dender staat al gepland voor aanstaande zaterdag, voordat ze volgende week naar Real Sociedad trekken voor hun tweede Europese wedstrijd.