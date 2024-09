Arsenal heeft de beer gepookt, Pep Guardiola kondigt "oorlog" aan: "Als je mij uitdaagt, sta ik klaar"

Pep Guardiola, de manager van Manchester City, heeft verklaard dat hij is uitgedaagd en hij kondigde een nog intensere rivaliteit met Arsenal aan. Deze uitspraken komen na de tumultueuze 2-2 remise van afgelopen weekend tussen beide titelrivalen in het Etihad Stadium.

Tijdens de wedstrijd ontstonden er verschillende incidenten, waaronder een moment waarop City's spits Erling Haaland de bal naar het hoofd van Arsenal-verdediger Gabriel gooide. Na de match beschuldigden John Stones en Kyle Walker van City de Gunners ervan de "donkere kunsten" te gebruiken om hun 2-1 voorsprong bij rust te verdedigen. Uiteindelijk scoorde Stones in de achtste minuut van de blessuretijd de gelijkmaker.

Op vrijdag reageerde Guardiola op de gebeurtenissen: "Wil je oorlog? Dan krijg je oorlog." Hij verwees naar Gabriel zijn opmerkingen na de wedstrijd: "Gabriel zei het perfect in de pers, dit is oorlog. We moeten de tegenstander provoceren, hen onder druk zetten, en wat kun je dan doen? Als je mij uitdaagt, dan sta ik klaar."

De Braziliaanse verdediger Gabriel had na de wedstrijd aangegeven: "Het is een gevecht, een oorlog, dus provocerende acties horen erbij. Dat is normaal in het voetbal. Dit is nu voorbij, maar we wachten op ze in ons eigen stadion."

Mikel Arteta, de coach van Arsenal, werd eerder deze week gevraagd naar de beschuldigingen van het gebruik van de "donkere kunsten". Arteta, die bijna vier jaar als assistent van Guardiola bij City werkte, zei: "Ik was daar vier jaar. Ik heb alle informatie, dus geloof me, ik weet het."

Guardiola reageerde fel en zei: "De volgende keer moet Mikel duidelijker zijn over wat hij precies bedoelt. Hij zei dat hij hier vier jaar was en alles weet. Bedoelt hij de 115 aanklachten tegen ons? Misschien weet hij daar iets over, ik weet het niet. Hopelijk wordt hem deze vraag gesteld en kan hij dat toelichten."

Terwijl Guardiola en Arteta op hetzelfde moment hun persconferenties gaven, probeerde Arteta de suggestie van een persoonlijke vete te sussen. "Ik hou van hem, ik respecteer hem en bewonder alles wat hij doet," zei Arteta. "Dit is sport. Eén ding is ons beroep, iets anders is onze persoonlijke relatie. Sport zal nooit in de weg staan van een persoonlijke band, dat is zeker."