Edozie een betere dribbelaar dan Doku of Bakayoko ? De cijfers achter zijn opmerkelijk begin bij Anderlecht

Op vlak van statistieken is Samuel Edozie op opmerkelijke wijze begonnen aan zijn passage bij Anderlecht. Dat is het minste wat we kunnen concluderen.

Toen Anderlecht Samuel Edozie huurde van Southampton, wist het al wel dat het een speler haalde die het verschil kon maken. Vorig seizoen droeg de 21-jarige Engelsman met 6 doelpunten en 3 assists bij aan de promotie van zijn ploeg naar de Premier League. Beter dat hij op het veld in België zijn kunsten toont dan in de Premier League op de bnak te zitten, concludeerden The Saints.

Het heeft niet lang geduurd vooraleer de jonge flankspeler zijn waarde tonen. Zijn wendbaarrheid en zijn dribbels bij zijn debuut tegen Westerlo waren al verfrissend om waar te nemen in het Lotto Park. Tegen Ferencvaros was hij voor het eerst beslissend door het afdwingen van een strafschop, omgezet door Kasper Dolberg.

Edozie 'beste dribbelaar' bij U23-spelers

De cijfers onderstrepen de goede indruk die Edozie heeft nagelaten. Sinds het begin van het seizoen is Edozie de beste dribbelaar bij spelers jonger dan 23 jaar in de beste 8 Europese competities. Dat heeft Data'Scout berekend. Edozie zou 9,18 dribbels per match inzetten en laat zo enkele grote namen achter zich.

Johan Bakayoko (6,97), Jérémy Doku (6,61), Nico Williams (6,19) en Khvicha Kvaratskhelia (5,61) kunnen minder dribbels per wedstrijd voorleggen. Deze statistieken moeten uiteraard met een korreltje zout genomen worden. Het is ook niet zo dat al deze spelers evenveel minuten op het veld stonden om hun dribbelvaardigheid te bewijzen.

Edozie drukt meteen zijn stempel op Anderlecht

In elk geval heeft Samuel Edozie in de korte tijd dat hij bij Anderlecht vertoeft wel al iets kunnen bijdragen. Zoveel is zeker.