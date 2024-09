Plots paniek bij KAA Gent na nederlaag tegen Cercle? "Dat moeten we nu echt niet doen"

KAA Gent verloor afgelopen donderdag met 2-1 van Cercle Brugge. Dat zorgt echter niet voor paniek bij de Buffalo's, die nog altijd bovenaan meedraaien.

Met 10 op 12 en een 2-4 overwinning tegen Club Brugge kon KAA Gent goede adelbrieven voorleggen voor de inhaalwedstrijden tegen Cercle Brugge. De Vereniging had drie keer op rij verloren en stond voorlaatste.

Dat was tijdens de wedstrijd echter niet te zien. Net als tegen Club Brugge hadden de Buffalo's het niet makkelijk om in het spel te komen. Met slechts twee schoten binnen het kader creëerde Gent ook niet veel kansen.

Fadiga predikt rust na nederlaag van Gent

Bij Noah Fadiga zorgt de nederlaag echter niet voor stress. "We moeten niet doen alsof alles plots negatief is. Als we zondag (tegen OH Leuven, nvdr.) goed spelen en de drie punten pakken, dan ziet het er weer positief uit."

"Als we weer in ons voetballend ritme kunnen komen, wat we vooral thuis goed kunnen, dan komt het goed. We staan ook nog altijd goed in de rangschikking." Gent staat nu gedeeld derde, samen met Antwerp en Anderlecht.

Winnen tegen OH Leuven lijkt ook nodig te zijn voor wat daarna komt. Donderdag begint KAA Gent namelijk aan de League Phase van de Conference League, met meteen een zware verplaatsing naar Chelsea.